Απειλητικό τηλεφώνημα και επίθεση σε 15χρονο: «Δώσε 500 ευρώ αλλιώς θα σε αφήσουν ανάπηρο»

Δεν έχουν τέλος τα κρούσματα βίας και παραβατικότητας στα οποία εμπλέκονται ανήλικοι. Αυτή τη φορά, ήταν ένας 21χρονος ο οποίος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ένας 15χρονος, του τηλεφώνησε και τον απείλησε πως αν δεν του δώσει το ποσό των 500 ευρώ, «θα τον άφηναν ανάπηρο» άτομα που θα έστελνε για να του κάνουν κακό.

Όπως διαβάζουμε στο onlarissa, ο ανήλικος δεν ενέδωσε και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου δέχθηκε επίθεση από άλλον 21χρονο που του ζήτησε τα χρήματα. Ο 15χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ακολούθησε παρέμβαση αστυνομικών της ΔΙΑΣ οι οποίοι εντόπισαν και προσήγαγαν τον δράστη, ο οποίος και συνελήφθη. Ο έτερος 21χρονος που είχε τηλεφωνήσει στον ανήλικο, αναζητείται.