Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικες για επίθεση σε 17χρονη - Ανήρτησαν το βίντεο στα social media

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι Αρχές για την επίθεση σε βάρος 17χρονης, η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στην οδό Κατσιμίδη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν μία 17χρονη και μία 16χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και της τρίτης εμπλεκόμενης κοπέλας. Η τέταρτη νεαρή που φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον πατέρα της ανήλικης. Η 17χρονη, μαθήτρια σε ΕΠΑΛ, νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο και, μετά το εξιτήριο που έλαβε, κατέθεσε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δύο από τις νεαρές της επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο, χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον αυχένα, ενώ οι άλλες δύο φέρονται να παρακολουθούσαν και να κατέγραφαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Το επίμαχο βίντεο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναρτήθηκε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί μία από τις συλληφθείσες.

Οι δύο ανήλικες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.