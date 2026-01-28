«Τρελή» πορεία αυτοκινήτου στο Λουτράκι – Σώος ο 19χρονος οδηγός μετά από σοβαρό τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (27/1) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Λουτράκι, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος έχασε τον έλεγχο και κατέληξε με δύναμη στον προαύλιο χώρο καταστήματος. Στο πέρασμά του, το όχημα παρέσυρε μάντρες, κολώνες, πινακίδες και ό,τι βρέθηκε μπροστά του, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο νεαρός οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο σώος και αβλαβής, χωρίς τραυματισμούς, ενώ στο όχημα δεν υπήρχε συνοδηγός ή άλλοι επιβάτες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης ότι το κατάστημα ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο σοκαρισμένοι, δηλώνοντας ότι προέχει η υγεία του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του loutraki365.gr, ο 19χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ είχε έγκυρα έγγραφα, κανονικό δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο γρήγορα ένας λάθος χειρισμός στο τιμόνι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τραυματισμοί.