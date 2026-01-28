Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: Λεωφορείο με 35 μαθητές συγκρούστηκε με βαν - Τρεις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1), λίγο μετά τις 8:15 το πρωί, μέσα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής όταν ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, που εκτελούσε καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών συγκρούστηκε με ένα βαν, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του halkidikinews.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 23χρονη και ένας 63χρονος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε. Τα παιδιά αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και μετέβησαν πεζή στο σχολείο τους, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά έως ότου απομακρυνθούν τα οχήματα και αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.