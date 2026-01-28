Τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 7χρονος με τραύμα στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο, έξω από το σχολείο «Τάλως».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ένα αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε 7χρονο αγοράκι, το οποίο πήγαινε στο σχολείο μαζί με τη μητέρα του. Από την παράσυρση το παιδί έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αρχικά στο κοντινό ΤΟΜΥ και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ για εξετάσεις. Οι γιατροί αναφέρουν ότι τα τραύματά του δεν προκαλούν ανησυχία.