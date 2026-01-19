Παρασύρθηκε πεζός από ταξί στην Πανεπιστημίου - Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Τροχαίο με έναν τραυματία, σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (19/1) στη συμβολή στην Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες, ένας οδηγός ταξί παρέσυρε πεζό ο οποίος προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή της οδού Πανεπιστημίου με τη Θεμιστοκλέους. Ο πεζός φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο έφτασε και η Πυροσβεστική με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.