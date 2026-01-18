Ελλάδα Τροχαίο Λήμνος Local News

Σοβαρό τροχαίο στη Λήμνο: Μηχανή κατέληξε στη θάλασσα - Χωρίς τις αισθήσεις του 22χρονος

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.

Ασθενοφόρο / φωτ. αρχείου Eurokinissi
Ασθενοφόρο / φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν οδηγός δίκυκλου οχήματος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Λήμνος Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader