Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε με το αμάξι της σε 15 παρκαρισμένα ΙΧ και κατέληξε σε κατάστημα

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, όλα συνέβησαν περί τις 04:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη στη Θεσσαλονίκη. Η 24χρονη οδηγός , η οποία όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, έπεσε με το όχημά της πάνω σε 15 σταθμευμένα οχήματα, ενώ από την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου της κατέληξε πάνω σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ συνελήφθη από την Αστυνομία και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.