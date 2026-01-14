Τραγωδία στη Σητεία: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματισμένος συνομήλικός του

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου σε περιοχή της Σητείας του Λασιθίου Κρήτης, όταν ένα τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό σε ακόμη ένα παιδί της ίδιας ηλικίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσον Cretalive, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ στην Ερημούπολη Σητείας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία παρέα φίλων εξετράπη της πορείας του στην ευθεία και το όχημα πήρε «τούμπες» με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον πατέρα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του, ωστόσο δεν οδηγούσε ο ίδιος, αλλά φίλος του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως για τον έναν ανήλικο δεν υπήρχε πλέον καμία δυνατότητα σωτηρίας. Ο δεύτερος 15χρονος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.