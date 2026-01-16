Σοβαρό τροχαίο στα Μέγαρα - Κλειστή η Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου 2026 στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.



Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν σφοδρά, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στα συντρίμμια.



Λόγω της σύγκρουσης αυτή την ώρα είναι κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.