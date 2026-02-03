Πέραμα: Νεκρή 40χρονη γυναίκα – Την εντόπισε η μητέρα της

Νεκρή εντοπίστηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (3/2) μία 40χρονη γυναίκα στην περιοχή του Περάματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Τη σορό εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο σύντροφός της. Οι συνθήκες θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, ο οποίος θα κληθεί να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της 40χρονης.