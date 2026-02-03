Πέραμα: Νεκρή 40χρονη γυναίκα – Την εντόπισε η μητέρα της
Νεκρή εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης μία 40χρονη γυναίκα στο Πέραμα, με τις Αρχές να αποκλείουν τον χώρο και να αναμένουν τον ιατροδικαστή.
Νεκρή εντοπίστηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (3/2) μία 40χρονη γυναίκα στην περιοχή του Περάματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
Τη σορό εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο σύντροφός της. Οι συνθήκες θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Ο χώρος αποκλείστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, ο οποίος θα κληθεί να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της 40χρονης.