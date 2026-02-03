Μάνδρα, Σκούρτα, Νέα Πέραμος: Γιατί το ελληνικό FBI ψάχνει κοινό νήμα ανάμεσα σε τρεις δολοφονίες

Δύο ανεξιχνίαστες δολοφονίες, στη Μάνδρα Αττικής και στα Σκούρτα Βοιωτίας, οι οποίες σημειώθηκαν με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.



Οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό εκεί να κρύβονται απαντήσεις και για την μαφιόζικη εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Να θυμίσουμε ότι από τις πρώτες ώρες το flash.gr είχε αναφερθεί στις ομοιότητες με τη δολοφονία στη Μάνδρα, τότε που άγνωστοι σκότωσαν με πολλές σφαίρες και στη συνέχεια έκαψαν τον 59χρονο πολύ γνωστό επιχειρηματία και πρώην ποδοσφαιρικό παράγοντα στη Δυτική Αττική, Χρήστο Γιαλιά.

Η δεύτερη δολοφονία είναι αυτή του 27χρονο Αλβανού, Σούλο Χαλίλι, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, με τους δράστες να τον έχουν πυροβολήσει νωρίτερα.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όσο περνούν οι ώρες η δεύτερη αυτή δολοφονία αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, που -όπως σε κάθε έρευνα έτσι και τώρα- κρατούν κλειστά ερμητικά κλειστά τα στόματα τους και εργάζονται μεθοδικά.

Σημειώνεται ότι και ο Σούλο Χαλίλι είχε λευκό ποινικό μητρώο, όπως ο 27χρονος στη Νέα Πέραμο, με τους αστυνομικούς να αδυνατούν να εξηγήσουν ποιος και γιατί τον «απέσυρε» με τόσο άγριο τρόπο.



Τέλος, στην κατάθεση που έδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ η 24χρονη αρραβωνιαστικιά του δολοφονημένου, φέρεται να είπε πως «δεν γνωρίζω ποιος μπορεί να τον σκότωσε. Δεν μου είχε πει κάτι για απειλές».