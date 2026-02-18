Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμένο όχημα στη Μάνδρα - Τα ερωτήματα για τη δολοφονία του 27χρονου

Άλυτο παραμένει το «κουβάρι» της υπόθεσης άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες για να απαγάγουν τον 27χρονο έξι ημέρες πριν τον εκτελέσουν, εντοπίστηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου από περιπατητές κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Το όχημα εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί το άψυχο σώμα του επιχειρηματία.



Πάντως, δεν βρέθηκε το όπλο που με το οποίο εκτέλεσαν τον επιχειρηματία ωστόσο γίνονται εξονυχιστικές έρευνες στα ευρήματα από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Το θύμα της άγριας δολοφονίας στη Νέα Πέραμο

Η αστυνομία εξετάζει το σενάριο οι δράστες, αφού εντοπίστηκε η σορός του 27χρονου, να επέστρεψαν στην περιοχή και να έκαψαν το όχημα.

Ο 27χρονος επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Πηγή: Glomex

Σημειώνεται ότι οι Αρχές δεν μπορούν να είναι επιβεβαιώσουν με ακρίβεια αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εκτέλεσης, καθώς αυτό δεν έχει ταυτοποιηθεί έως σήμερα, επειδή ήταν πλαστή η πινακίδα του.

Μέχρι στιγμής, τα ίχνη των εκτελεστών δεν έχουν εντοπιστεί αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και στρέφονται προς έγκλειστους στις φυλακές αλλά και ανθρώπους της νύχτας.

Οι δράστες είχαν αρπάξει τον 27χρονο επιχειρηματία από το σπίτι του στην Ελευσίνα μπροστά στα μάτια της συντρόφου του. Αφού τον κράτησαν για έξι ημέρες, τον πυροβόλησαν 10 φορές, εννέα εκ των οποίων στην πλάτη και μία στο κεφάλι.

Η σύντροφος του είχε καταθέσει στη ΓΑΔΑ πως δεν γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και πως ο 27χρονος δεν της είχε εκφράσει ανησυχίες για κάποιο ζήτημα. Από την άλλη ο πατέρας του δήλωσε ότι η σύντροφος και η μητέρα του ενδεχομένως γνωρίζουν περισσότερα για την υπόθεση και τους κάλεσε να μιλήσουν ανοιχτά. Το θύμα βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον πατέρα του για κληρονομικά θέματα.

Στο επίκεντρο η περιουσία του θύματος

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η περιουσία που είχε κληρονομήσει πρόσφατα από τον παππού του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα χρήματα της κληρονομιάς να αποτέλεσαν κίνητρο για τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν τόσο ο πατέρας του 27χρονου όσο και η αρραβωνιαστικιά του, η οποία φέρεται να είναι η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της απαγωγής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών και τις οικονομικές κινήσεις του θύματος το τελευταίο διάστημα.