Νέα Πέραμος: Στο «μικροσκόπιο» η κληρονομιά και οι επαφές του 27χρονου - Τι κατέθεσε η μητέρα του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στη Νέα Πέραμο, με τις Αρχές να επιχειρούν να «ξετυλίξουν» το κουβάρι των επαγγελματικών και προσωπικών του επαφών.

Ο πρώτος κύκλος καταθέσεων από συγγενικά του πρόσωπα ολοκληρώθηκε, με τη μητέρα του θύματος να περνά την Τρίτη (10/2) το κατώφλι της ΓΑΔΑ. Παρέμεινε για περισσότερες από έξι ώρες στον 11ο όροφο, καταθέτοντας στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όσα γνώριζε για τη ζωή και τις δραστηριότητες του γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα η επικοινωνία τους δεν ήταν συχνή, ενώ έκανε λόγο για επιλογές του 27χρονου με τις οποίες διαφωνούσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αρραβωνιαστικιά του, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με φίλο του θύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνουν οι Αρχές στις αναφορές περί «μπλεξιμάτων» του 27χρονου με παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία. Η μητέρα του φέρεται επίσης να υπέδειξε πρόσωπο-κλειδί, το οποίο – όπως είπε – γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σtο επίκεντρο η περιουσία του

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η περιουσία που είχε κληρονομήσει πρόσφατα από τον παππού του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα χρήματα της κληρονομιάς να αποτέλεσαν κίνητρο για τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν τόσο ο πατέρας του 27χρονου όσο και η αρραβωνιαστικιά του, η οποία φέρεται να είναι η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της απαγωγής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών και τις οικονομικές κινήσεις του θύματος το τελευταίο διάστημα.