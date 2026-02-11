Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην Αστυνομία καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε παράπηγμα σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το cretalive.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ασφάλειας και της Σήμανσης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ θα διεξαχθεί ιατροδικαστική εξέταση ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα τα στοιχεία του οποίου παραμένουν ακόμη άγνωστα.