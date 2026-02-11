Από την ερωτική αντιζηλία στο φονικό: Έγκλημα πάθους στα Καμίνια Ηρακλείου

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά για την υπόθεση, το θύμα - που ήταν 40 ετών και φέρεται να ήταν και χρήστης ουσιών - μαχαιρώθηκε από άλλον άντρα ο οποίος τον άφησε άφησε αβοήθητο στο παράπηγμα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι ο 40χρονος πιθανόν να ζούσε αν τα δύο άτομα που ήταν μαζί του καλούσαν το ΕΚΑΒ...

Σύμφωνα με το cretalive.gr, δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 37χρονος επίσης χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 37χρονος κατάφερε μία μαχαιριά στα πόδια του θύματος αφού προηγουμένως τον ξυλοκόπησε.

Σημειώνεται πως, στο παράπηγμα ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος τους αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Η ερωτική αντιζηλία ήταν εκείνη που φαίνεται να προκάλεσε εκτροχιασμό της κατάστασης και ο 37χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον 40χρονο.

Άπαντες προσήχθησαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε ομολογία. Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, τον «έδωσαν» όμως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν τον βοήθησαν.

Αστυνομικοί εκτιμούν ότι από το απόγευμα της Δευτέρας οπότε και συνέβη το αιματηρό περιστατικό, αν το παραλάμβανε έγκαιρα το ΕΚΑΒ, θα ζούσε.