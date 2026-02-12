Μεσσαρά: Επεισόδιο μεταξύ οικογενειών για τα πρόβατα - Βγήκαν όπλα, καταγγέλλουν

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, με αφορμή σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την Τετάρτη (11/02) σε περιοχή της Μεσσαράς, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστές μέλη δύο οικογενειών που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν εδώ και καιρό προστριβές. Αφορμή για το νέο περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, φέρεται να στάθηκε η βοσκή ζώων, καθώς η μία πλευρά φέρεται να ζήτησε από την άλλη να μην ξαναβάλει πρόβατα σε χωράφια με ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας της.

