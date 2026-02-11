Θρήνος στο Ηράκλειο: Νεκρός πρώην πρωταθλητής - Τον εντόπισαν μέσα στο γυμναστήριό του

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο Κρήτης η είδηση του θανάτου του 58χρονου Γιώργου Γεωργακάκη, πρώην πρωταθλητή ακοντισμού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Τρίτη (10/2) μέσα στο γυμναστήριο που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν για ώρες χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Ανησυχώντας, μετέβησαν στο γυμναστήριο, το οποίο βρήκαν κλειδωμένο.

Όταν κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο, ήρθαν αντιμέτωποι με το άψυχο σώμα του 58χρονου και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο Γιώργος Γεωργακάκης δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας, ενώ από την πρώτη έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία

Ο 58χρονος ήταν γνωστός για την πορεία του στον στίβο ως πρωταθλητής ακοντισμού, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αφοσιωθεί στο γυμναστήριο που διατηρούσε στο Ηράκλειο.

Ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, είχε ξεχωρίσει για τη στήριξη που προσέφερε σε παιδιά με αναπηρία, τα οποία βοηθούσε μέσα από τη δράση του στον χώρο της άθλησης.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.