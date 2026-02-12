Θρήνος στο Ρέθυμνο: Νεκρός 28χρονος εκπαιδευτικός - Τον εντόπισαν φίλοι στο σπίτι του

Στο θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Ρέθυμνο μετά την είδηση ότι ένας 28χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Ρέθυμνο, όπου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TirnavosPress.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φίλους του περίπου στις 19:00 με την είδηση να προκαλείβαθιά θλίψη τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στα Πλατανούλια Τυρνάβου, τόπο καταγωγής του, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο Θοδωρής Ζαμπόγιας περιγράφεται από όσους τον γνώριζαν ως ένα παιδί χαμογελαστό, με καλοσύνη και ενσυναίσθηση. Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει, ενώ αγαπούσε πολύ τη δουλειά του ως εκπαιδευτικός, την οποία υπηρετούσε με πάθος και αφοσίωση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από φίλους και περίοικους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές της Κρήτης, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον πρόωρο χαμό του 28χρονου.