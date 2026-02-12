Θρήνος στην Κυπαρισσία για τον θάνατο 3χρονου αγοριού - Προσπαθούσαν δύο ώρες να το επαναφέρουν

Στη θλίψη έχει βυθίσει την Κυπαρισσία ο ξαφνικός θάνατος ενός αγοριού 3 ετών, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της περασμένης Τρίτης (10/2).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το 3χρονο αγοράκι μετέφεραν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του (πατέρας από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία), που ζουν τη περιοχή της Κυπαρισσίας. Το παιδάκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με δύσπνοια και αναπνευστική δυσχέρεια, για νοσηλεία και παρακολούθηση. Ωστόσο λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τρίτης παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή.

Γιατροί και νοσηλευτές πάλευαν πάνω από 2 ώρες να το επαναφέρουν αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Αν και το διασωλήνωσαν, το μικρό παιδί άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένονται από τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη, μιλώντας στο τοπικό μέσο eleftheriaonline, σημείωσε ότι τη Δευτέρα το πρωί προσήλθε για εισαγωγή το 3χρονο παιδί όπου και το ανέλαβαν οι παιδίατροι. «Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε». «Δεν ξέρουμε ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία», ενώ καταλήγοντας η κ. Καλομοίρη εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν.