Καλλιθέα: Αγωνία για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι - Ο πατέρας μιλά για την δραματική στιγμή

«Εγώ το παιδί το κρατούσα από το χέρι, με το που γύρισα το κεφάλι μου το παιδί έφυγε και το βλέπω στο σιντριβάνι, ένα, δύο λεπτά. Το βγάλαμε το παιδί, ήρθε ο άνθρωπος από το μαγαζί και έδωσε την πρώτη βοήθεια. Μετά ήρθε η αστυνομία, πήρε το παιδί και το πήγαμε στο νοσοκομείο».

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του δίχρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από συντριβάνι στην Καλλιθέα. Περιγράφει την δραματική στιγμή που το παιδί χάθηκε από τα μάτια του και όσα ακολούθησαν. Όπως ο ίδιος δηλώνει, όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή και τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα.

«Στην Ελλάδα έχω δύο χρόνια, ήρθαμε για ένα καλύτερο μέλλον για το παιδί και μας συνέβη αυτό το περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό. Και τώρα είμαστε σε αναμονή και ο θεός να βάλει το χέρι του», πρόσθεσε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Συγγενής της οικογένειας είπε ένα «μεγάλο ευχαριστώ» στην Αστυνομία και στους γιατρούς για τις ενέργειες που έκαναν.

Οι γονείς του κοριτσιού βρίσκονται διαρκώς έξω από την εντατική και περιμένουν ένα καλό νέο καθώς το παιδάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο. Τα ευρήματα από τις μαγνητικές δεν είναι είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο και για αυτόν τον λόγο υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις.