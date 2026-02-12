Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Σύνταγμα μετρό ΕΚΑΒ Πυροσβεστική ΣΤΑΣΥ

Σύνταγμα: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Μετρό

Στην ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ γίνεται λόγος για αυτοκτονία - Διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών στο Μετρό.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 08:47

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, καθώς ένα άτομο έπεσε στις γραμμές την ώρα που διερχόταν συρμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:40 το πρωί, με έναν 65χρονο να ανασύρεται σοβαρά τραυματισμένος από τις ράγες ενώ όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε αν πρόκειται για ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια, με τη ΣΤΑΣΥ πάντως να κάνει λόγο για αυτοκτονία.

Συγκεκριμένα, στην ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

