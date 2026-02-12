Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Δύο ατυχήματα στη Συγγρού μέσα σε λίγη ώρα

Με σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησε η Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου για τους οδηγούς της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί καταγράφονται αυξημένες ροές οχημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται και σήμερα στον Κηφισό, όπου η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα διυλιστήρια, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οδηγών.

Παράλληλα, αυξημένη είναι σταδιακά η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τμηματικά προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Καραμπόλα 5 οχημάτων και παράσυρση πεζού στη λεωφόρο Συγγρού

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026) στη λεωφόρο Συγγρού, όπου σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα σε διαφορετικά ρεύματα κυκλοφορίας.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο τροχαίο, αυτή τη φορά στο ρεύμα προς Πειραιά, με εμπλοκή πέντε οχημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα που ακολουθούσε να φρενάρει απότομα και να προκληθεί αλυσιδωτή σύγκρουση.

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών προς Αεροδρόμιο

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου ο χρόνος αναμονής ξεπερνά σε ορισμένα σημεία τα 20 λεπτά.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15 έως 20 λεπτά από τη λεωφόρο Δημοκρατίας έως την Κηφισίας

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται:

5 έως 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο προς Λαμία

5 έως 10 λεπτά από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας