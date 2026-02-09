Κίνηση: Ανατροπή τζιπ στου Παπάγου - Βίντεο από το ατύχημα

Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (9/2).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος της οδού Κύπρου, στην περιοχή του Παπάγου, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- σημειώθηκε ανατροπή οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολύ ελαφρά τραύματα. Προσωπικό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος (τύπου τζιπ).

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ατυχήματος έκλεισε προσωρινά (από το ύψος της Τσιγάντε) η οδός Κύπρου στου Παπάγου.