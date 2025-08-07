Ανατροπή οχήματος στου Παπάγου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Μεσογείων

Ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην περιοχή του Παπάγου.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ανατροπή του οχήματος υπάρχει ένας τραυματίας. Ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια στιγμή λόγω του τροχαίου ατυχήματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Συγκεκριμένα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Κύπρου, από τη συμβολή της με την οδό Αντισυνταγματάρχη Τσιγάντε, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μεσογείων.

Τέλος, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του Flash.gr από την ανατροπή του οχήματος προκλήθηκαν φθορές και σε τουλάχιστον δύο σταθμευμένα οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr