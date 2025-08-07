Τύχη βουνό: Aγροτικό έπεσε σε γκρεμό 9 μέτρων και προσγειώθηκε σε παραλία της Μεσσηνίας - Σώος ο οδηγός

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας οδηγός που κινούνταν στον δρόμο στην παραλία της Σάντοβας, στη Μεσσηνία. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, το αγροτικό του όχημα έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ένα αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος Βέλγος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε στην παραλία της Σάντοβας!

Είναι χαρακτηριστικό πως το αγροτικό αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στη αμμουδιά, λίγα μόλις μέτρα από λουόμενους που εκείνη την ώρα έκαναν το μπάνιο τους στην πολυσύχναστη παραλία της Σάντοβας!

Το ότι το αγροτικό «προσγειώθηκε» σε σημείο που ήταν μακριά από τους λουόμενος αποδείχθηκε σωτήριο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε για τραγωδία.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και απεγκλωβίστηκε μόνος του, χωρίς να φέρει κάποιον εμφανή τραυματισμό, ωστόσο για προληπτικούς λόγους διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και αστυνομικοί της Τροχαίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τροχαίας Καλαμάτας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

eleftheriaonline.gr