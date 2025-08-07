Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα - Ένας νεκρός από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7/8) στο Πέραμα.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα όχημα ΙΧ και μια μοτοσικλέτα και διαδραματίστηκε στη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σύγκρουσης ενώ προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.