Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Ουρές χιλιομέτρων στη λεωφόρο Σχιστού

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην Αττική, με αυξημένο όγκο οχημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στη λεωφόρο Σχιστού, όπου οι οδηγοί περιμένουν περίπου 2,5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στον Σκαραμαγκά.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το Περιστέρι. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων.

Σταδιακή επιβάρυνση καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με τμηματικά προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. Τέλος, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, με πολλούς δρόμους να εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με έντονα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις ως εξής:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας

5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία

Ρεύμα προς Ελευσίνα:

5–10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες - Πώς θα κινηθούν

Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι, έπειτα από 55 ημέρες παραμονής στα μπλόκα, δίνουν σήμερα Παρασκευή (13/2) ραντεβού στην Αθήνα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεκάδες τρακτέρ, με τη συνοδεία της Αστυνομίας, θα εισέλθουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Τα αγροτικά οχήματα θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και στη ΛΕΑ, ενώ οι υπόλοιπες λωρίδες θα παραμείνουν ανοιχτές για την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων.

Ωστόσο, η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς βασικός στόχος είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην ομαλή ροή των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες που θα μετακινηθούν χωρίς τρακτέρ έχουν ορίσει σημείο συγκέντρωσης το ΟΑΚΑ, όπου θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στην πρωτεύουσα. Από εκεί θα κατευθυνθούν με μέσα μαζικής μεταφοράς προς το κέντρο.

Το πρώτο μαζικό ραντεβού όλων των μπλόκων έχει προγραμματιστεί στην Ομόνοια, περίπου στις 13:00 με 13:30. Τα τρακτέρ θα ηγούνται της πορείας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 15:00, με τους αγρότες που θα κινούνται πεζή να ακολουθούν έως την Πλατεία Συντάγματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», αναφέρει η Τροχαία.