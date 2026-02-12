Με τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες την Παρασκευή - Πώς θα κινηθούν και ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι αγρότες ανοίγουν νέο κύκλο κινητοποιήσεων καθώς μετά από 55 ημέρες στα μπλόκα, δίνουν ραντεβού αυτήν τη φορά στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή (13/2), με συγκέντρωση στις 16:00 στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φορτηγά που μεταφέρουν τρακτέρ θα αναχωρήσουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και Μπράλο, ενώ στις 12:30 θα συναντηθούν στις Αφίδνες με αγρότες από τη βόρεια Ελλάδα. Από εκεί θα κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς το κέντρο της Αθήνας μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Παράλληλα, αγρότες θα μεταβούν στην πρωτεύουσα και με λεωφορεία για να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.



Στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν εργαζόμενοι από Αθήνα και Πειραιά, με τα Εργατικά Κέντρα να καλούν σε προσυγκέντρωση στις 13:00. Κάλεσμα για συμμετοχή στις 16:00 στο Σύνταγμα έχει απευθύνει και η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους αγρότες.



Η Τροχαία θα προχωρήσει σε διακοπές κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το Μετρό θα λειτουργεί κανονικά.



Οι αγρότες σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος και να επιστρέψουν το πρωί του Σαββάτου στις περιοχές τους. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις είχαν ανακοινωθεί από τη στιγμή που άνοιξαν τα μπλόκα στις αρχές Ιανουαρίου.

Πώς θα κινηθούν τα τρακτέρ έως την Αθήνα

Συνολικά αναμένεται να κάνουν «απόβαση» στο κέντρο της Αθήνας περίπου 100 τρακτέρ ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγρότες από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα δεν θα οδηγήσουν τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, αλλά θα τα φορτώσουν σε φορτηγά στις Αφίδνες. Περίπου 40-50 τρακτέρ θα φτάσουν με συνοδεία της Αστυνομίας από την Εύβοια στις Αφίδνες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν λίγο μετά τις 12:30 στον Κηφισό και στη συνέχεια θα διασχίσουν τους δρόμους της Αθήνας από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Σύνταγμα. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, με τις υπόλοιπες λωρίδες να παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ωστόσο, πονοκέφαλο αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία η κίνηση που θα διαμορφωθεί στους δρόμους αφού στόχος είναι να μην διακοπεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι αγρότες που θα κινούνται χωρίς τρακτέρ έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όπου θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.

Το πρώτο μαζικό ραντεβού όλων των μπλόκων έχει οριστεί στην Ομόνοια περίπου στις 13:00-13:30, όπου τα τρακτέρ θα ηγούνται του συλλαλητηρίου το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 15:00 με τους πεζούς αγρότες να ακολουθούν έως την πλατεία Συντάγματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων», αναφέρει η Τροχαία.