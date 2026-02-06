Ραντεβού στο Σύνταγμα: Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου

Σε νέα φάση εισέρχονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών καθώς, μετά τα μπλόκα, ετοιμάζουν μαζική και συντεταγμένη κάθοδο στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η απόφαση για το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα αποτελεί την κορύφωση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα, με τους αγρότες να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στήριξης προς την κοινωνία και τους φορείς της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Ρίζο Μαρούδα, η κινητοποίηση θα έχει χαρακτήρα διημέρου (13 και 14 Φεβρουαρίου). Οι αγρότες σχεδιάζουν οργανωμένη είσοδο, με τα τρακτέρ να έρχονται στην Αθήνα συνοδευόμενα από λεωφορεία και ΙΧ με διαδηλωτές.

Οι μηχανές των τρακτέρ θα σβήσουν μπροστά από τη Βουλή, όπου και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής. Η αποχώρηση των αγροτών προγραμματίζεται για το επόμενο πρωί.

Αναφορικά με τη συνεργασία με τις αρχές, ο Ρίζος Μαρούδας σημείωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 πως, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη επαφή με την Τροχαία, η κάθοδος θα γίνει με απόλυτη οργάνωση και πρόβλεψη για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι αγρότες επιδιώκουν να μετατρέψουν το αίτημά τους σε κοινωνικό διακύβευμα. Η επιχειρηματολογία τους εστιάζει στον κίνδυνο υποβάθμισης του πρωτογενούς τομέα, που θα οδηγήσει σε:

-Αύξηση τιμών: Η εγκατάλειψη της παραγωγής φέρνει ακριβότερες εισαγωγές.

-Πτώση ποιότητας: Ο κίνδυνος εισροής προϊόντων αμφίβολης προέλευσης.

-Επισιτιστική ασφάλεια: Η ανάγκη για βιώσιμο πρωτογενή τομέα ως εθνική προτεραιότητα.

Τα ανεκπλήρωτα αιτήματα

Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις των προηγούμενων εβδομάδων, οι αγρότες καταγγέλλουν πλήρη στασιμότητα. Τα σημεία τριβής παραμένουν:

-Εκκρεμείς πληρωμές: Καθυστερήσεις στην αποδέσμευση χρημάτων που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

-Αποζημιώσεις κακοκαιρίας: Χωρίς ουσιαστική εξέλιξη οι πληρωμές για τις ζημιές από τις πρόσφατες θεομηνίες.

-Κτηνοτροφία: Ο κλάδος βρίσκεται σε απόγνωση χωρίς καμία πρόοδο στα εξειδικευμένα μέτρα στήριξης.

«Ο κλάδος βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό. Η όποια οικονομική ενίσχυση δίνεται, λειτουργεί μόνο ως προσωρινή ανάσα και όχι ως λύση», υπογράμμισε ο κ. Μαρούδας, προαναγγέλλοντας συμμετοχή και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις όπως η Agrotica και η επέτειος στο Κιλελέρ.