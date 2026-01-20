Οι πρώτες αποφάσεις των μπλόκων: Σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και συλλαλητήριο στη Λάρισα

Μετά από εβδομάδες πίεσης στους δρόμους, συνεχών διαβουλεύσεων και μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τα αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα περνούν πλέον στη φάση των πρώτων αποφάσεων, με σταδιακές αποχωρήσεις αλλά και νέα συλλαλητήρια.

Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή (23/1) αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου Νίκαιας, έπειτα από τη σύσκεψή τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά το συλλαλητήριο θα αποχωρήσουν από το μπλόκο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν σε ανασύνταξη των δυνάμεών τους.

Πληροφορίες του ThessPost.gr αναφέρουν πως σε περίπου 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να τεθεί και το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Αποχωρούν από το μπλόκο της Καρδίτσας οι αγρότες

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το μπλόκο στον Ε-65 έως την Παρασκευή. Όπως μεταδίδει το KarditsaLive.Net, στη συνέλευση της Δευτέρας (20/1) αποφασίστηκε η σταδιακή αποχώρηση μετά από 52 ημέρες στα μπλόκα, με την οριστική ημερομηνία αποχώρησης και του τελευταίου τρακτέρ να κλειδώνει στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/1).

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας ξεκαθάρισε πως ο αγώνας συνεχίζεται με νέα μορφή κινητοποιήσεων και ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα οργανωθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Αποχωρούν την Πέμπτη οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που κρατούσαν το μπλόκο στη Σιάτιστα για περισσότερες από 50 ημέρες αποφάσισαν συντονισμένη αποχώρηση το πρωί της Πέμπτης (22/01). Οι κινητοποιήσεις τους, ωστόσο, θα συνεχιστούν με μηχανοκίνητες πορείες σε περιοχές όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Εορδαία και Βόιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις συνελεύσεις στο μπλόκο της Σιάτιστας να γίνονται για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις είναι κοινές και αντιπροσωπευτικές. Όπως επισημαίνεται, οι κινήσεις τους παραμένουν πλήρως συντονισμένες με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι Λάζαρος Ουζουνίδης (Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών) και Θωμάς Μόσχος (Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς), που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενημέρωσαν αναλυτικά τους αγρότες για όσα συζητήθηκαν.

«Φεύγουμε με σκυμμένο το κεφάλι», δήλωσαν τόσο ο κ. Ουζουνίδης όσο και ο κ. Πασχαλίδης από τον Αγροτικό Σύλλογο Κοζάνης, τονίζοντας τον δύσκολο αγώνα των τελευταίων 52 ημερών.