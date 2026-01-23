Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Μπήκαν στη Λάρισα με τα τρακτέρ

55 μέρες διήρκησε ο αγώνας των αγροτών που το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου αποχώρησαν σταδιακά από τα μπλόκα αρχής γενομένης από τη Νίκαια στη Θεσσαλία.

Με συντεταγμένες κινήσεις αναχώρησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα που ήταν σταθμευμένα επί της Εθνικής Οδού. Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου, στο πλαίσιο αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία της Λάρισας όπου πραγματοποίησαν κινητοποίηση συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.

Όπως τόνισε ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στο onlarissa.gr «ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ, ο λαός και η κοινωνία μας στήριξαν και ήταν η ασπίδα μας, τους ευχαριστούμε».

Δίπλα στους αγρότες βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας: «Χωρίς εσάς η ελληνική κοινωνία δε θα υπήρχε και η κοινωνία το ξέρει αυτό καλά. Να κρατάτε γερά, εμείς δε θα αφήσουμε να εξαφανιστείτε και ούτε θα σας αφήσουμε ανυπεράσπιστους, να ξέρετε ότι η κοινωνία είναι στο πλευρό σας, εκτιμά και την παρουσία και τον μόχθο σας και ξέρει τι αγώνα δίνετε, μόνο η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν ξέρει, η κοινωνία προσπάθησε πάρα πολύ με όλους τους τρόπους να σας στηρίξει, η κυβέρνηση προσπάθησε πάρα πολύ να στρέψει την κοινωνία απέναντι σας, δε το κατάφερε ούτε θα το καταφέρει».

Κινητικότητα σε Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και Πελοπόννησο

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αποφάσισαν επίσης την αποχώρηση των τρακτέρ την Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, τοπικοί φορείς επιδιώκουν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της έλλειψης νερού στην περιοχή.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες αποχωρούν από τον κόμβο της Σιάτιστας, δηλώνοντας όμως ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με τοπικές δράσεις σε Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα. Αντίστοιχα, στο Δερβένι, η αποχώρηση έρχεται μετά από 48 ημέρες παρουσίας στον δρόμο, ενώ στον Πύργο τα τρακτέρ αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα, ενδεχομένως μετά από μια συμβολική πορεία στην πόλη.

Στο βάθος... συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η αποχώρηση από τα οδικά δίκτυα δεν σηματοδοτεί το τέλος των κινητοποιήσεων, αλλά την αλλαγή της μορφής τους. H Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξετάζει ήδη την επόμενη κίνηση, καθώς αναμένεται νέα πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να συγκληθεί σε 14 έως 20 ημέρες.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά τη διοργάνωση μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Τα «ανοιχτά» μέτωπα του αγροτικού κλάδου

Οι φετινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από τον συντονισμό και τη συμμετοχή νέων αγροτών, οι οποίοι έθεσαν στο επίκεντρο θεσμικά και τεχνικά ζητήματα που υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής.

Στο πλαίσιο των αιτημάτων τους βρέθηκαν οι στρεβλώσεις της ΚΑΠ και η γραφειοκρατία των ψηφιακών συστημάτων. Η σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την παραγωγή και η διαχείριση ζωονόσων. Η ανησυχία για τη συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur και ο αντίκτυπος των σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.