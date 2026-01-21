Αγρότες: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης - Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα μπλόκα την Παρασκευή

Σε φάση σταδιακής αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ να αποχωρούν από τα μπλόκα. Περίπου 50 ημέρες αφότου τα γεωργικά μηχανήματα άρχισαν να παρατάσσονται στους εθνικούς δρόμους, οι γενικές συνελεύσεις ακόμα και των αποκαλούμενων ως «σκληρών» κατά τόπους μπλόκων αποφάσισαν τη συντεταγμένη απομάκρυνση των τρακτέρ από το εθνικό οδικό δίκτυο. Παρά την απόφαση για επιστροφή στις καλλιέργειες, οι αγρότες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι τα βασικά τους αιτήματα παρέμειναν αναπάντητα.

Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στην ενδεχόμενη απόφαση για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, όπως έχουν προειδοποιήσει οι «σκληροί» καθώς η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει δια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Action 24 ότι «αν υπάρχουν αδιέξοδα που πλήττουν τη χώρα, τότε θα δράσουμε με βάση την εφαρμογή των νόμων, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το onlarissa, το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας, μετά από 54 ημέρες παραμονής στον δρόμο, αποφάσισε τη συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ την προσεχή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Η αποχώρηση θα λάβει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στις 10:00 το πρωί οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία μέσα από το κέντρο της Λάρισας πριν επιστρέψουν στις βάσεις τους.

Παρόμοιο κλίμα επικρατεί και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Στον Λόγγο Τρικάλων και στον Ε65 οι αποφάσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με νέες συνεδριάσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ωρών. Στα Μάλγαρα οι παραγωγοί αποφάσισαν να παραμείνουν στο σημείο έως την Παρασκευή χωρίς να κλείνουν τους δρόμους, εστιάζοντας στα ειδικά προβλήματα του ρυζιού και τον ανταγωνισμό από εισαγωγές τρίτων χωρών.

Κινητικότητα σε Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και Πελοπόννησο

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αποφάσισαν επίσης την αποχώρηση των τρακτέρ την Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, τοπικοί φορείς επιδιώκουν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητηθεί το μείζον ζήτημα της έλλειψης νερού στην περιοχή.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες αποχωρούν από τον κόμβο της Σιάτιστας, δηλώνοντας όμως ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με τοπικές δράσεις σε Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα. Αντίστοιχα, στο Δερβένι, η αποχώρηση έρχεται μετά από 48 ημέρες παρουσίας στον δρόμο, ενώ στον Πύργο τα τρακτέρ αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα, ενδεχομένως μετά από μια συμβολική πορεία στην πόλη.

Στο βάθος... συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η αποχώρηση από τα οδικά δίκτυα δεν σηματοδοτεί το τέλος των κινητοποιήσεων, αλλά την αλλαγή της μορφής τους. Όπως αναφέρει το larissanet, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξετάζει ήδη την επόμενη κίνηση, καθώς αναμένεται νέα πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να συγκληθεί σε 14 έως 20 ημέρες. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά τη διοργάνωση μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Τα «ανοιχτά» μέτωπα του αγροτικού κλάδου

Οι φετινές κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από τον συντονισμό και τη συμμετοχή νέων αγροτών, οι οποίοι έθεσαν στο επίκεντρο θεσμικά και τεχνικά ζητήματα που υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο των αιτημάτων τους βρέθηκαν οι στρεβλώσεις της ΚΑΠ και η γραφειοκρατία των ψηφιακών συστημάτων. Η σύνδεση της κλιματικής κρίσης με την παραγωγή και η διαχείριση ζωονόσων. Η ανησυχία για τη συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur και ο αντίκτυπος των σκανδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.