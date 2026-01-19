Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε»

Στάση αναμονής κρατά η κυβέρνηση, αναμένοντας τις αποφάσεις των αγροτών μετά τη σύσκεψη της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026 στο μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου αναμένεται να αποφασιστεί η πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση και η αστυνομία σε περίπτωση που κλιμακωθεί ο αγώνας των αγροτών. Αντίθετα, έστειλε μήνυμα συναίνεσης, μιλώντας για αναγκαίο συμβιβασμό.



«Στη δημοκρατία -θα συμφωνήσουμε όλοι- ότι υπάρχει η έννοια του συμβιβασμού. Καμία συνδικαλιστική κοινωνική ομάδα δεν παίρνει όλα όσα διεκδικεί. Ένα μέρος ικανοποιείται, ένα μέρος όχι. Αλίμονο αν υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλα, γιατί αυτό θα γινόταν εις βάρος κάποιας άλλης κοινωνικής ομάδας», σχολίασε αρχικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



Και συνέχισε: «Πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός και έξοδος. Αυτό που γίνεται είναι κατάχρηση, υπέρβαση και τελικώς αδιέξοδο. Ελπίζω γρήγορα να φτάσουμε στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Θα δούμε όμως τι θα αποφασιστεί».



Ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να κινηθεί η αστυνομία, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν θέλησε να απαντήσει: «Επί 50 ημέρες η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά. Δεν έχει ασκήσει ούτε τη νόμιμη βία. Δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση απομάκρυνσης. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, μετά από συνεννόηση, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους παράδρομους. Υπήρξε πολύ μεγάλη ζημιά στα τελωνεία, που καθημερινά παρέμεναν κλειστά για πολλές ώρες. Πολλές επιχειρήσεις, αλλά και η τροφοδοσία της χώρας αντιμετώπισαν προβλήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ούτε στα τελωνεία, ούτε στις κρίσιμες υποδομές. Ας μείνουμε στην προσδοκία ότι θα λειτουργήσει ο δημοκρατικός συμβιβασμός και θα βρεθεί η διέξοδος που πρέπει».



Αν και δέχθηκε πιέσεις να απαντήσει για το πώς σκοπεύει να βάλει τέλος στις αγροτικές κινητοποιήσεις η κυβέρνηση, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν θέλησε να απαντήσει: «Οι νόμοι έχουν πολλές συνέπειες, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να περιγράφω τους νόμους. Αν υπάρχουν αδιέξοδα που πλήττουν τη χώρα, τότε θα δράσουμε με βάση την εφαρμογή των νόμων, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί».



Ωστόσο, ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό που έγινε επί 45 ημέρες στα τελωνεία της χώρας. Ούτε στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, που έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέψαμε να υπάρξουν καταλήψεις. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να μην κάνουμε όμως υποθετική συζήτηση, ας αφήσουμε να ληφθούν οι αποφάσεις και βλέπουμε μετά».



Σε περίπτωση, που οι αγρότες αποφασίσουν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα, όπως έχουν πράξει στο παρελθόν, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Αν τεθεί τέτοιο ζήτημα, θα απαντήσουμε. Αλλά δεν θέλω να πω τώρα, πώς θα απαντήσουμε. Είναι ένα ζήτημα που θα χειριστούμε ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ρωτήθηκε και για τη δολοφονία του βαρυποινίτη στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σημείωσε πως θα διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό και πρόσθεσε ότι πλέον δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει συχνά στα σωφρονιστικά καταστήματα. Είπε ακόμη ότι οι κτιριακές υποδομές είναι παλιές, υπάρχει υπερπληθυσμός στις φυλακές λόγω αυστηροποίησης των ποινών και οι συνθήκες δεν καλές. Τόνισε πάντως πως δημιουργούνται επτά νέα σωφρονιστικά καταστήματα.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού είπε με νόημα πως «δεν κρατά για πολύ το να αξιοποιείς τον θυμό των ανθρώπων» ενώ τέλος, σε ερώτηση που δέχθηκε αναφορικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.