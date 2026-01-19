Δολοφόνησαν βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Δολοφονία σημειώθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν κρατούμενος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην Γ’ πτέρυγα του σωφρονιστικού ιδρύματος και κατέληξε από τα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό συμβάν συνέβη υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς.

Φερόμενος ως δράστης είναι ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε το 49χρονο θύμα με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Υπογραμμίζεται ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι ήταν βαρυποινίτες, καταδικασμένοι για υποθέσεις ανθρωποκτονιών.