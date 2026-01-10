Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού – Συλλήψεις για ναρκωτικά και μαχαίρι

Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας, καθώς και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες σε κελιά, κατασχέθηκαν συνολικά:

Μαχαίρι

4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες

Τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο

2 φορτιστές και ακουστικά

Για τα παραπάνω συνελήφθησαν τέσσερις κρατούμενοι. Οι δύο οδηγήθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους υπόλοιπους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.