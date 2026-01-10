Αναστάτωση στη Ζάκυνθο: 45χρονος έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο – Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Στη σύλληψη ενός 45χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, πρόκληση φθορών, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Λαγανά, ο συλληφθείς φέρεται να έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Η έρευνα έδειξε ότι για τη μετάβασή του στο σημείο χρησιμοποίησε μοτοσυκλέτα η οποία είχε δηλωθεί κλεμμένη τον Οκτώβριο του 2025 στην Αττική. Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, η μοτοσυκλέτα, δοχείο με εύφλεκτο υγρό, μικροποσότητα κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 155 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης, εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, σπόρους, σακουλάκια διαμοιρασμού καθώς και κουκούλα τύπου full-face.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ