Τραγωδία στην Κρήτη: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια του αδερφού του 27χρονου κυνηγού

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βιάννος μετά τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη, που έπεσε σε χαράδρα ενώ πήγαινε για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του στο Καστρί.

Ο αδερφός του περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την οδύνη της οικογένειας στο Mega:

«Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου. Ήταν το πράγμα που μέχρι που μπήκα και τον είδα, ήταν και έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα», λέει με τρεμάμενη φωνή ο αδερφός του, περιγράφοντας την αδυναμία του να πιστέψει το χαμό του νεαρού. Φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι η κατάσταση των γονέων είναι τραγική, ενώ το κέντρο υγείας στο Ηράκλειο είχε ζήσει σοβαρή αναστάτωση λόγω της κατάστασης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στα όρια ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο. Ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο για κυνήγι όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ, καθώς και η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές να σπεύδουν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας σοβαρά τραύματα από την πτώση, στα οποία υπέκυψε.