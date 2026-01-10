Βιάννος: Νεκρός 27χρονος κυνηγός μετά από πτώση σε χαράδρα μπροστά στον πατέρα και τον αδερφό του

Βαρύ πένθος σκεπάζει την Βιάννος μετά τον αιφνίδιο και τραγικό χαμό του 25χρονου Στέλιου Τσικνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.



Το δυστύχημα σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στα όρια της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν στο σημείο για κυνήγι όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η neakriti.gr να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές. Παρά την επιχείρηση που στήθηκε, ο 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας βαρύτατα τραύματα από την πτώση, στα οποία και υπέκυψε.



Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στο περιστατικό προσδίδει το γεγονός ότι ο Στέλιος δεν ήταν μόνος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονταν μαζί του ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχαν μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι.



Ο Στέλιος Τσικνάκης, κάτοικος Άνω Βιάννου, προερχόταν από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι, ενώ στην καθημερινότητά του εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην περιοχή του Ηρακλείου.