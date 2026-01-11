Θρήνος στην Κρήτη: Σε λίγες ώρες το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Στέλιο που έπεσε σε χαράδρα

Βαρύ είναι το πέπλο του πένθους που έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή της Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 27χρονου Στέλιου Τσικνάκη στη διάρκεια του κυνηγιού.

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τον αποχαιρετούν σήμερα Κυριακή (11/1) μέσα σε κλίμα οδύνης. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο νεαρός Στέλιος είχε πάει το πρωί του Σαββάτου για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του. Στη διάρκεια του κυνηγιού, ο 27χρονος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα βάθους δεκάδων μέτρων.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας ενώ μεγάλη υπήρξε και η κινητοποίηση από εθελοντές.

Μετά από επιχείρηση, ο 27χρονος εντοπίστηκε στη χαράδρα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρα συνολικά 15 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου.

Συγκλονίζει ο αδερφός: «Έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια του αδερφού του 27χρονου, ο οποίος μίλησε στο MEGA.

«Γενικά ναι, τον ξέρανε τον δρόμο. Και το ξέρανε και το ξέραμε το μέρος πάρα πολύ καλά. Τι να σου πω; Πώς θες να είναι (ο πατέρας μου); Ήταν ο αδερφός μου, τέρμα. Ήταν αδερφός μου. Ήταν το πράγμα που μέχρι που μπήκα και τον είδα, ήταν και έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα», είπε με τρεμάμενη φωνή ο αδερφός του, περιγράφοντας την αδυναμία του να πιστέψει το χαμό του νεαρού.

Φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι η κατάσταση των γονέων είναι τραγική, ενώ το κέντρο υγείας στο Ηράκλειο είχε ζήσει σοβαρή αναστάτωση λόγω της κατάστασης.

«Μαύρο πέπλο στην κοινωνία της Βιάννου»

Για το χαμό του 27χρονου Στέλιου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου αναφέρει:

«Δυστυχώς σήμερα, μαύρο πέπλο σκέπασε την κοινωνία της Βιάννου με τον πρόωρο χαμό ενός νεότατου συγχωριανού μας, του Στέλιου Τσικνάκη του Εμμανουήλ και της Αμαλίας.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, βυθίζοντας σε οδύνη όλους όσους τον αγαπούσαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων&Νεανίδων Βιάννου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του αγαπητού Στέλιου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλη την οικογένεια, με την ελπίδα να βρουν τη δύναμη να αντέξουν αυτό το τραγικό συμβάν.

Ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη».