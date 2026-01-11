Τραγωδία στη Λάρισα: 54χρονος κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε σε νυχτερινό κέντρο

Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα ο τραγικός θάνατος ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της πόλη τα ξημερώματα της Κυριακής (11/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο Δημήτρης Τσιρώνης βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης όπου έκοβε πίτα ο Σύλλογος της Χάλκης. Ξαφνικά, λίγο πριν τη 1 π.μ. και την ώρα που χόρευε, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν άπαντες, μάλιστα δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί, έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν. Στο σημείο έφτασαν και διασώστες και ο 55χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο Δημήτρης Τσιρώνης ήταν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος εστίασης στη Λάρισα.