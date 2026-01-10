Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι: Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη

Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στο Περιστέρι.

Η γυναίκα, περίπου 90 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και κατόπιν διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου στην οδό Ταινάρου, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται.