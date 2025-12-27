Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στην Καλλιθέα με το διαμέρισμα τυλιγμένο στις φλόγες - Δύο οι νεκροί

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία, στην Καλλιθέα, το βράδυ της Παρασκευής έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά τους. Η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σόμπας υγραερίου μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οδό Αγαμέμνονος.



Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε διπλανό σπίτι, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η πυρκαγιά, μάλιστα επεκτάθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού και έκαψε τις τέντες και την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.



Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φωτιάς έδωσε στη δημοσιότητα ΕΡΤ, στο οποίο φαίνονται οι τεράστιες φλόγες που έχουν τυλίξει όλο τον εξωτερικό χώρο του διαμερίσματος.



Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι του σπιτιού και έδωσαν μάχη με τη φωτιά προκειμένου να τη σβήσουν. Μάλιστα, προσπάθησαν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού για να βοηθήσουν τους άτυχους άνδρες, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν τα κατάφεραν να μπουν έγκαιρα.

EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αφού στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμακοφόρο όχημα, και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.



Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

EUROKINISSI

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.