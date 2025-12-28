Θεσσαλονίκη: Αγωνία για εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων - Πήρε φωτιά το διαμέρισμά τους
Βίντεο από την περιοχή της Κάτω Τούμπας όπου η Πυροσβεστική απεγκλώβισε συνολικά επτά άτομα - Η φωτιά ξέσπασε στον 2ο όροφο.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα, στο οποίο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του σπιτιού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thestival.gr.
Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ τη γυναίκα, η οποία υπέστη αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.
Στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της. Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε κατά τις 19:40. Aπομακρύνθηκαν συνολικά επτά άτομα σε ασφαλές σημείο μέσω του κλιμακοστασίου.
Οι φλόγες προκάλεσαν εκτενείς ζημιές στο διαμέρισμα του άτυχου ζευγαριού.