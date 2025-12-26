«Δεν προλάβαμε να το σώσουμε»: Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία με το 7χρονο παιδί στη Ροδόπη

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία κόστισε τη ζωή σε ένα 7χρονο παιδί.

Στο σπίτι βρίσκονταν και ο παππούς των παιδιών. Εκείνος, μιλώντας στην ΕΡΤnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Γύρω στις 5:30 άρχισαν να φωνάζουν η νύφη και ο γιος μου ,φωτιά, φωτιά. Το ένα παιδί το προλάβαμε, το άλλο όχι. Υπήρχε πολύς καπνός και φωτιά. Το παιδί εγκλωβίστηκε εκεί που κοιμόταν. Μάλλον η φωτιά ξεκίνησε από τη ξυλόσομπα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το πρωί στο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά μαζί με τη μητέρα τους και εξαπλώθηκε ταχύτατα, λόγω της ξύλινης και πλαστικής εσωτερικής κατασκευής του σπιτιού. Το 7χρονο αγόρι εντοπίστηκε απανθρακωμένο, ενώ ο 5χρονος αδελφός του κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια του πατέρα τους, φέροντας εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Ο 5χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τη μητέρα του στο πλευρό του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με σοβαρά εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.