Τρόμος στην Φθιώτιδα: Γυναίκα έχασε δυο δάχτυλα από επίθεση σκύλου - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια γυναίκα από την Αταλάντη η οποία δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο το βράδυ των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό δίκτυο lamiareport.gr, η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της όταν ο σκύλος του γείτονά της όρμησε αιφνιδιαστικά.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι και να μεταφερθεί επειγόντως στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το άγριο ζώο της είχε ακρωτηριάσει δυο δάχτυλα από το χέρι. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει την άτυχη γυναίκα και να τη διακομίσει στο ΚΑΤ όπου και νοσηλεύεται.