Θεσσαλονίκη: «Τον πάω βόλτα», λέει ο οδηγός που έσερνε τον σκύλο του με σκοινί έξω από το αμάξι

Στη δικαιοσύνη οδηγείται ένας 67χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά τις εικόνες που προκάλεσαν αποτροπιασμό, στις οποίες εμφανίζεται να οδηγεί το όχημά του κρατώντας από το λουρί έναν σκύλο που βρισκόταν έξω από αυτό.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ παραμένει υπό κράτηση. Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, καταγράφοντας τον άνδρα να τραβά το άτυχο ζώο στην περιοχή των Μαλγάρων.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που δημοσιογράφος προσεγγίζει τον οδηγό, με τον διάλογο να είναι αποκαλυπτικός:

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται;», ρωτά η δημοσιογράφος, με τον οδηγό να απαντά απορημένος «Τι πράγμα;». Όταν εκείνη επιμένει «να έχετε δεμένο έτσι το σκυλί με το αυτοκίνητο», ο 67χρονος ισχυρίστηκε προκλητικά πως απλώς πάει τον σκύλο βόλτα. «Βόλτα με το αυτοκίνητο το κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω», του απάντησε η δημοσιογράφος.

Η πράξη του 67χρονου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μάρθας Πουλτίδου, επικεφαλής της πανελλήνιας ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, η οποία ξέσπασε μιλώντας για το περιστατικό:

«Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα. Η πράξη είναι παράνομη. Συνιστά ενεργητική κακοποίηση. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να καταγγέλλονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Θα το έκανε σε ένα παιδί;».