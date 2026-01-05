Αδιανόητο: 67χρονος έσερνε με το λουρί τον σκύλο του ενώ οδηγούσε

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης σε 67χρονο ύστερα από καταγγελία ότι ενώ οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για «κακοποίηση ζώου - κακή μεταχείριση», και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.



Η δίκη αναβλήθηκε για την Τερτάρτη 7 Ιανουαρίου, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την κράτησή του.



Το σκυλί, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πώς θα καταγγείλετε κακοποίηση ζώου

Οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να καταγγείλει ένα περιστατικό κακοποίηση ζώου στην Ελληνική Αστυνομία, δίνει με σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Zero Stray Pawject.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Αποστέλλουμε email στο genast@astynomia.gr ή το τηλεφωνούμε στο 10410 ή στο 100 ή προσφεύγουμε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταγγελίας είναι μέσω email.

Στην καταγγελία μέσω email εντός 10 ημερών θα λάβουμε απάντηση για την εξέλιξη της υπόθεσης στο οποίο μπορούμε να ανταπαντήσουμε. Επίσης, έτσι δίνεται διαταγή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η καταγγελία καλό είναι να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες, όπως η ακριβής διεύθυνση με πινέζα στον χάρτη (εφόσον απαιτείται), φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό και αναλυτική περιγραφή του περιστατικού.

Σε περίπτωση που η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα μπορούμε να καλέσουμε μετά την αποστολή email το 10410 και να επισημάνουμε την κρισιμότητα άμεσης παρέμβασης της ΕΛΑΣ.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι δεν έγιναν τα νόμιμα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναφορά στο kepik@astynomia.gr.

Οι καταγγελίες μπορεί να αφορούν και παράνομες γέννες χωρίς την άδεια της πενταμελούς επιτροπής του δήμου ή δεσποζόμενα ζώα χωρίς ηλεκτρονική σήμανση και βιβλιάριο».

Στην ανάρτηση αναφέρεται επίσης πως το Zero Stray Pawject «έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία από το 2022 και προχώρησε στην πρώτη υποχρεωτική εκπαίδευση αστυνομικών πρώτης γραμμής για την Προστασία των Ζώων».