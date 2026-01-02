Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος – Ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει στο σπίτι

Δυσάρεστo γεγονός συνέβη σήμερα (2/1) στη Λαμία, όταν οι γείτονες ανησύχησαν από τα συνεχόμενα γαβγίσματα ενός μεγαλόσωμου τσομπανόσκυλου σε μονοκατοικία όπου διέμενε ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του.

Ο 50χρονος γείτονας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο σκύλος παρέμενε ανήσυχος και επιθετικός, εμποδίζοντας την είσοδο στο σπίτι. Τελικά, οι αστυνομικοί κάλεσαν για βοήθεια τον εκπαιδευτή σκύλων Βασίλη Τσιαμπούλα, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει το ζώο, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Μέσα στο σπίτι, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι προήλθε από παθολογικά αίτια. Η ακριβής αιτία και ο χρόνος θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή του ιατροδικαστή.