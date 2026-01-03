Σοκ στη Λαμία: 50χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 50χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Άνοιξης στη Λαμία, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο πατρικό του σπίτι το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Lamia Reoprt, ο άτυχος άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη. Η παρατεταμένη σιωπή του και το γεγονός ότι δεν ανταποκρινόταν στις τηλεφωνικές κλήσεις των οικείων του, προκάλεσε την ανησυχία συγγενικών του προσώπων που διαμένουν στην ίδια περιοχή.



Οι συγγενείς μετέβησαν στην οικία του και, όταν διαπίστωσαν πως ούτε εκεί έδινε κάποια απάντηση, ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Με τη συνδρομή κλειδαρά, η πόρτα του σπιτιού ανοίχτηκε, αποκαλύπτοντας το δυσάρεστο γεγονός.

Από την Αμερική στην πατρίδα του



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος είχε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Λαμία, από όπου συνέχιζε να εργάζεται εξ αποστάσεως.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Από την πρώτη αυτοψία των αστυνομικών στο χώρο, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές προσανατολίζονται στην εκδοχή του θανάτου από παθολογικά αίτια.



Ωστόσο, το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του 50χρονου.